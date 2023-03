Taxa de desemprego caiu para 6,8% em fevereiro

Em fevereiro a taxa de desemprego em Portugal terá descido para 6,8% face aos 7% registados em janeiro, mostra a primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta quinta-feira.

Segundo o gabinete estatístico, em fevereiro estavam 359,6 mil pessoas desempregadas, quase menos 9000 que em janeiro (368,2 mil), ou uma redução de 2,3%. No entanto, representa um aumento face a fevereiro de 2022, mais precisamente estão mais 67,4 mil pessoas desempregadas do que há um ano.

De notar que a estimativa de janeiro foi revista em baixa. Inicialmente, o INE indicara que estavam quase 375 mil pessoas desempregadas e que a taxa de desemprego se fixara em 7,1%.

No mês em análise a população empregada em Portugal aumentou 0,5% face a janeiro e 0,6% face a fevereiro do ano passado, atingindo os 4,923 milhões de pessoas. Graças a este aumento, também a população ativa aumentou, para 5,283 milhões, ou seja, mais 0,3% no mês anterior e mais 1,9% que no mês homólogo.

Por sua vez, a população inativa diminuiu 0,7% em relação a janeiro e 3% face a fevereiro de 2022, para 2,404 milhões de pessoas. Em relação a fevereiro do ano passado, o INE justifica a queda na população inativa com devido à diminuição do número de outros inativos (menos 50,6 mil e do

número de inativos disponíveis para trabalhar, mas que não procuram emprego (27 mil).

Notícia em atualização