Banca não empregava tão pouco lá fora desde 2005

Os bancos portugueses não empregavam um número tão reduzido de trabalhadores na atividade externa desde 2005. O fecho de sucursais e a digitalização de muitas das operações bancárias são motivos que ajudam a explicar a tendência.

Eram 15.063 os trabalhadores dos bancos portugueses no estrangeiro no fim de 2022, número que corresponde a um corte de 0,5% em relação ao ano anterior e que é também o mais baixo dos 17 anos anterio­res, contam os dados das séries longas do sector bancário, atualizadas recentemente pelo Banco de Portugal.

