Fundo de Resolução esgota todo o ativo do BES: nada fica para os restantes 5 mil credores para já

O Fundo de Resolução vai ficar com todo o dinheiro da liquidação do Banco Espírito Santo. A confirmação foi dada depois da sentença proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça no mês passado.

“Por Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proferido em 11 de julho de 2023, já transitado em julgado, os créditos reclamados pelo Fundo de Resolução, no montante de € 791.694.980,00, € 448.873.911,25 e € 2.000.000,00, foram reconhecidos e qualificados como privilegiados”, indica um comunicado do BES, colocado o site da instituição.

Ao todo, são cerca de 1,2 mil milhões de euros do BES “mau” a que o Fundo de Resolução, veículo que funciona junto do Banco de Portugal e que recebe contribuições dos bancos portugueses, tem direito, segundo determinou o tribunal. Foi dinheiro colocado pelo Fundo no Novo Banco e que depois o veículo presidido pelo vice-governador, Luís Máximo dos Santos, considerou que a ele tinha direito junto do BES. Os tribunais foram decidindo a favor do Fundo, mas a comissão liquidatária do BES foi reclamando, perdendo agora no Supremo, decisão noticiada esta sexta-feira pelo Eco.

O ativo do BES – o que ficou da resolução aplicada ao banco de Ricardo Salgado em 2014 – era de 172 milhões de euros no fim do ano passado: “Considerando que esse ativo é insuficiente para o pagamento integral do crédito privilegiado do Fundo de Resolução, o BES não terá saldo para pagar às classes seguintes de créditos (créditos comuns e créditos subordinados)”.

Ou seja, a comissão liquidatária presidida por César Brito escreve que não havendo sequer dinheiro para pagar todo o crédito do Fundo, não terá massa para distribuir pelos restantes cerca de 5 mil credores que reclamaram ressarcimento pelos investimentos que ficaram por pagar no BES.