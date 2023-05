Supremo Tribunal de Justiça irá decidir se banca fica com tudo o que resta do BES

O Supremo Tribunal de Justiça vai ter de decidir se o Fundo de Resolução tem mesmo direito a receber praticamente tudo o que sobrará da liquidação do Banco Espírito Santo (BES). O que deixará sem ressarcimento os restantes cerca de 5 mil credores. Tudo está relacionado com o facto de haver duas decisões judiciais a reconhecer que o Fundo de Resolução, que é suportado pelas contribuições dos bancos, pode reclamar na liquidação do BES os fundos que foi colocando no Novo Banco.