Access Bank compra operação do Standard Chartered em Angola e mais quatro países africanos

O banco nigeriano Access Bank vai comprar as operações do Standard Chartered em cinco países africanos, incluindo Angola, anunciaram esta segunda-feira, 17 de julho, as agências financeiras internacionais, apontando que esta transação financeira deve ficar concluído no próximo ano.

Para além de Angola, o Standard Chartered deverá, assim, sair também dos Camarões, Gana e Serra Leoa, vendendo também a sua unidade de retalho, privada e empresarial na Tanzânia.

O Standard Chartered está também presente em Moçambique, mas não há informações sobre a eventual inclusão das operações neste país lusófono no lote de países em que o Access Bank vai ficar com a operação.

"O Access Bank vai garantir um amplo leque de serviços bancários e a continuidade para os principais interessados, incluindo os empregados e os clientes dos negócios do banco nos cinco países", disse o Standard Chartered, em comunicado.

As transações estão sujeitas ainda à aprovação do regulador financeiro nigeriano.