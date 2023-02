BPI alarga comissão executiva para seis e escolhe uma mulher para o próximo mandato

No próximo mandato 2023-2025 o BPI vai ter mais um elemento na comissão executiva e entre os seis, um será Susana Trigo Cabral, o outro será Diogo Sousa Louro, ambos diretores do banco. E o administrador financeiro Ignacio Alvarez-Rendueles cessará funções aquando da eleição do novo Conselho de Administração.

Esta nomeação só será concretizada depois da Assembleia Geral do banco que serve para eleger o novo Conselho de Administração, do qual faz parte a comissão executiva e cuja aprovação caberá às autoridades de supervisão, ou seja ao BCE.

Os novos administradores fazem parte da alta direção do banco e segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) desempenham funções de direção.

Susana Trigo Cabral está no BPI desde 1993 e "é atualmente Diretora Executiva, responsável pela Direção de Contabilidade e Gestão Orçamental.

Já Diogo Sousa Louro chegou ao BPI em 1994 e é hoje um dos dois Diretores Executivos de Particulares e Negócios.

Os restantes membros do Conselho de Administração deverão manter-se, segundo apurou o Expresso.

Administrador financeiro renuncia

O conselho de administração do BPI dá ainda nota do pedido de renúncia apresentado pelo “Dr. Ignacio Alvarez-Rendueles que cessará assim as suas funções de administrador executivo no momento da eleição do novo Conselho de Administração”.

E, como é tradição, o Conselho de Administração dá também nota, no comunicado ao regulador do mercado, do "seu apreço e reconhecimento pelo importante contributo do Dr. Ignacio Alvarez-Rendueles para o desenvolvimento do banco nos últimos 15 anos, primeiro como administrador não executivo (2009-2016) e, desde 2017, como administrador executivo, com a responsabilidade do pelouro financeiro (CFO)".

Na liderança do BPI, embora o comunicado não faça alusão, deverá continuar como presidente executivo João Pedro Oliveira e Costa e como chairman mantém-se Fernando Ulrich, que é também administrador não executivo do CaixaBank que controla o BPI.