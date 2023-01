Cartel dos seguros: Ministério Público propõe absolvição da Zurich e corte de 90% na coima da Lusitania

Com o mandato de Margarida Matos Rosa na liderança da Autoridade da Concorrência (AdC) a chegar ao fim, o representante do Ministério Público no Tribunal de Santarém deixou elogios ao regulador pelo trabalho que desenvolveu nos últimos anos, mas nas alegações finais no julgamento do cartel dos seguros sugeriu que só a Lusitania seja condenada, e em muito menor grau do que o avançado inicialmente.

