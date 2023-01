Banco BPI volta a mudar de casa em Lisboa e vai partilhá-la com empresas do CaixaBank

Cerca de quatro anos depois de ter saído da Baixa de Lisboa, o Banco BPI volta a mudar de casa em Lisboa. O edifício Monumental, no Saldanha, vai receber 1.000 trabalhadores de empresas do BPI e do seu acionista, o CaixaBank, e é para lá que irão igualmente os membros da comissão executiva, presidida por João Oliveira e Costa. Haverá um espaço de reunião chamado “Sala de Cinema” em todos os pisos, em homenagem à função do edifício agora renovado.

“No total, são 14.000 metros quadrados de escritórios que passam a acolher a comissão executiva do conselho de administração do banco e cerca de 1.000 colaboradores de empresas do Grupo CaixaBank – BPI, BPI Gestão de Ativos, BPI Vida e Pensões, CaixaBank Equipment Finance e CaixaBank Payments & Consumer-, que até recentemente estavam distribuídos por outros edifícios da capital”, segundo o comunicado enviado às redações esta quarta-feira, 18 de janeiro.

O edifício Monumental foi para obras em 2019, e agora recebe o grupo CaixaBank. “Com esta mudança, os serviços centrais do BPI em Lisboa passam a estar essencialmente concentrados em apenas dois edifícios, Monumental e Casal Ribeiro, na zona da Praça do Saldanha”, indica o comunicado, lembrando que a sede social do banco permanece na Avenida da Boavista, no Porto.

Desde que assegurou o controlo do banco português, o CaixaBank tem promovido mexidas mesmo nos espaços físicos: o edifício na Baixa, o mais importante do grupo, foi vendido pelo fundo de pensões do BPI, e seguiu para a Avenida Casal Ribeiro, sendo que agora os serviços centrais serão divididos também com o Monumental.

Na nova ocupação, nos 11 pisos de escritório, o banco português de capitais espanhóis optou por lembrar aquela que é uma arte associada ao edifício: “O BPI criou também, em todos os pisos, um espaço de reuniões forrado totalmente com cortiça de origem nacional, denominado ‘Sala de Cinema’, num conceito que homenageia a histórica função do Edifício Monumental”.

Ainda que não esteja no comunicado, este edifício foi adquirido pela sociedade imobiliária espanhola Merlin, que agora o arrenda ao BPI. Não é referido o valor do arrendamento.

Mais mudanças imobiliárias da banca

As mudanças no imobiliário não se ficam pelo BPI. O Novo Banco está de saída da Avenida da Liberdade e já está a construir a nova sede no Tagus Park, em Oeiras, zona onde está já o BCP. A venda da sede do banco da Lone Star foi por 112 milhões de euros.

A Caixa Geral de Depósitos também deverá sair da Avenida João XXI nos próximos anos, tendo em conta que aquele edifício, criado de raiz para o banco público, vai começar a concentrar gabinetes ministeriais e outros serviços do Estado.