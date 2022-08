Novo Banco vende sede na Avenida da Liberdade por 112,2 milhões de euros

Por 112,2 milhões de euros o Novo Banco vai deixar de ter a sua sede na Avenida da Liberdade, em Lisboa, e passará para a zona do Tagus Park, em Oeiras, num edifício que ainda está em fase de construção. Segundo comunicado enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco celebrou um contrato promessa de compra e venda para alienar o edifício numa operação que deverá ser concretizada no terceiro trimestre.

A venda deve ter um impacto positivo de 55 milhões de euros nos lucros deste ano. O comprador não foi revelado.

A mudança para a nova sede será feita de forma faseada, que irá acolher os serviços centrais atualmente localizados no centro de Lisboa. Esta transação será concluída durante o 3º trimestre de 2022 e deverá ter um impacto positivo de 55 milhões de euros no resultado líquido de 2022 do Novo Banco.