Efacec cancela assembleia para afinar novas condições com obrigacionistas e viabilizar venda da empresa

A maioria dos detentores de dívida da Efacec acordaram rever os termos e as condições propostas pela Efacec para viabilizar a venda da empresa ao fundo alemão Mutares. Era-lhes proposto um corte de 50% na dívida e a suspensão de juros, mas, segundo comunicado no site da Efacec, as novas condições terão “termos mais favoráveis”