Certificados de Aforro dão menos? IGCP diz aos portugueses que há alternativas como as Obrigações do Tesouro

O Governo anunciou que os novos Certificados de Aforro, que dão menos remuneração aos portugueses do que a anterior série, podem ser comercializados fora dos CTT, mas ainda não tem qualquer acordo nesse sentido com nenhuma entidade: nem com bancos, nem com instituições de pagamento. O IGCP, que gere a dívida pública, diz que este processo está a “iniciar” e ainda nem recebeu interesse das entidades. E, para já, vai dizendo aos portugueses que há outras alternativas de dívida pública aos certificados.