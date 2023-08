Farfetch passa de lucro a prejuízo de €258 milhões

A Farfetch, plataforma de venda de produtos de luxo criada e liderada pelo português José Neves, reportou um prejuízo de 281,3 milhões de dólares (cerca de 258 milhões de euros ao câmbio atual), quando há um ano tinha lucrado 67,7 milhões de dólares (62,2 milhões de euros), devido à reavaliação em baixa de ativos da empresa.

As receitas da empresa sediada em Londres caíram 1,3% no segundo trimestre face ao período homólogo para os 572 milhões de dólares (526 milhões de euros).



O lucro bruto caiu 9,3% para os 243 milhões de dólares (223 milhões de euros). A margem recuou dos 46,2% no segundo trimestre de 2022 para os 42,5% entre abril e junho deste ano.



Antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA no acrónimo em inglês), a Farfetch apresentou um resultado negativo de 30,5 milhões de dólares (28,1 milhões de euros), agravando-se em 26% face ao segundo trimestre de 2022.

O volume bruto de mercadorias vendidas cresceu 1,2% para os 1032 milhões de dólares (948 milhões de euros).

José Neves, citado no comunicado, considerou que “os resultados do segundo trimestre mostram que a Farfetch está a crescer, a tornar-se mais eficiente, e a cumprir as nossas prioridades estratégicas. Também tomamos medidas fortes para nos adaptarmos ao ambiente macroeconómico dos últimos 18 meses.



"O ano de 2023 deverá ser um grande ano para a Farfech, com um forte crescimento do volume de mercadorias vendido, com lucros ao nível do EBITDA ajustado e com fluxo de caixa positivo”, previu.