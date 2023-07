Pela primeira vez, Lamborghini pode vender mais de 10 mil automóveis num só ano

A Lamborghini poderá alcançar, pela primeira vez na sua história, a marca dos 10 mil carros vendidos num só ano, segundo os responsáveis da marca de carros de alta cilindrada do grupo Volkswagen.



Stephan Winkelmann, presidente executivo da Lamborghini, subsidiária italiana da Volkswagen, ressalvou que, apesar da indefinição em relação ao desempenho económico nos próximos meses, a marca dos 10 mil automóveis vendidos é algo alcançável em 2023.

Citado pela Reuters, o presidente executivo disse que “não é algo que estejamos obrigados a conseguir, mas é importante para demonstrar a saúde da empresa e a vontade [dos consumidores] em adquirir os nossos carros”.

Em 2022, ficou perto da meta dos 10 mil, tendo vendido 9200 automóveis. No primeiro semestre deste ano, entregou as chaves de 5341 carros aos seus novos donos.

Segundo as contas da construtora de automóveis divulgadas esta segunda-feira, 31 de julho, e citadas pela agência, o resultado operacional atingiu o valor recorde de 456 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um crescimento homólogo de 7,2%. As receitas, por sua vez, aumentaram 6,7% para os 1,42 mil milhões de euros entre janeiro e junho.



O bom desempenho da marca no primeiro semestre notou-se igualmente no mercado português, onde a Lamborghini aumentou as vendas em mais de 50% face ao período homólogo: vendeu 12 automóveis na primeira metade de 2023, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).



Outras marcas de luxo tiveram igualmente crescimentos substanciais nas vendas em Portugal Foi o caso da Porsche, que vendeu 496 veículos na primeira metade do ano, mais 34,1% - com o seu modelo 911 a ter listas de espera superiores a um ano no mercado português, segundo a marca. E foi também o caso da Aston Martin, com uma subida de 47,1% das vendas em Portugal na primeira metade do ano.