Vendas da Porsche em Portugal crescem mais do dobro da média do grupo

Há cinco anos sem produzir carros com motores a diesel, a Porsche encerrou os primeiros seis meses de 2023 com um crescimento de 15% nas vendas de novos automóveis a nível global. O fabricante de carros superdesportivos entregou 167.354 veículos em todo o mundo.

No entanto, as vendas em Portugal cresceram a um ritmo superior, da ordem dos 34,1%, com a venda de 496 carros. Até ao final do ano a marca prevê comercializar 962 unidades no mercado nacional, o que será um número recorde, em termos anuais, no mercado português.

Este crescimento da marca germânica dá-se num momento em que o icónico modelo Porsche 911 completa 60 anos. E é precisamente este o modelo mais vendido, atualmente, em Portugal. Isto, apesar de o preço por unidade por rondar os 170 mil euros, podendo variar consoantes os extras exigidos por cada cliente.