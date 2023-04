Sabe quantas calorias tem um copo de vinho? E quais os nutrientes que contém? Ainda este ano vai poder saber pelo rótulo da garrafa

Quando bebe um copo de vinho, sabe facilmente a sua região, as castas, o ano de colheita ou o teor alcoólico. Mas tem ideia de quantas calorias está a ingerir? Quais são os ingredientes daquele vinho em concreto além das uvas? Qual é a sua composição nutricional? Alguns destes dados já vão sendo disponibilizados num ou noutro rótulo, mais no estrangeiro do que em Portugal. A partir de 8 de dezembro ficarão acessíveis para todos: há novas regras em nome da transparência e do direito do consumidor à informação e Portugal está na linha da frente no que respeita à mudança em curso.