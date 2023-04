Lisnave distribui 2 milhões de euros em bónus a 500 trabalhadores

A Lisnave vai distribuir 2 milhões de euros em gratificações de balanço - isto é, a distribuição de parte dos lucros - aos trabalhadores, anunciou a empresa portuguesa de reparação de navios. O grupo de empresas da Lisnave tem um quadro de pessoal de 500 trabalhadores.

“Face ao resultado do exercício, o grupo de empresas do universo Lisnave concedeu um montante total de Gratificações de Balanço superior a 2 milhões de euros, distribuído pelos trabalhadores. Esta ação foi decidida na Assembleia Geral de Acionistas da Lisnave – Estaleiros Navais, S.A., [realizada na quinta-feira, 30 de março], pelos acionistas que atribuíram uma Gratificação Universal de Balanço seguida, também, nas outras empresas do grupo”, detalha a empresa em comunicado.



A gratificação - que não abrange os 2000 trabalhadores subcontratados - “estará indexada à assiduidade e à avaliação de desempenho individual” e “será paga juntamente com o vencimento de abril”, avança fonte da empresa ao Expresso.



A Lisnave fechou o ano de 2022 com lucros de 7,1 milhões de euros.



Na passada quinta-feira, a Lisnave foi alvo de uma visita do ministro das Infraestruturas, João Galamba, dos secretários de Estado da Energia e do Mar, Ana Fontoura Gouveia e José Maria Costa, e da administração da APSS, “acompanhados por outras entidades oficiais e privadas, para tomar conhecimento dos projetos em desenvolvimento”, detalha.