Portugal Blue anuncia novo fundo com 50 milhões de euros para a "economia azul"

O Portugal Blue apresentou esta segunda-feira, 27 de março, o seu segundo fundo de capital privado focado na "economia azul", o Growth Blue I. O fundo, apresentado como o primeiro da Europa do Sul com essa orientação, tem uma dotação de 50 milhões de euros.

O financiamento do Growth Blue I é feito “uma parte com origem pública nacional, através do Fundo Azul, e outra com origem europeia, através do instrumento InvestEU Blue Economy”, esclarece o Portugal Blue em comunicado.

O Growth Blue I está focado em pequenas e médias empresas da área da economia azul sediadas na Península Ibérica e visa “fomentar o seu desenvolvimento e internacionalização”, esclarece a iniciativa.

O fundo tem “uma dimensão total de 50 milhões de euros, incluindo financiamento do Portugal Blue, do InvestEU e de compromissos privados de investidores institucionais estratégicos”, e visa “investir num total de entre 8 a 12 empresas com capital próprio e garantias de quase-capital acima de 1,5 milhões de euros”. Terá uma equipa de gestão liderada por Miguel Herédia e Juan Jose Rodriguez-Navarro, da Growth Partners Capital SCR.

O fundo dará preferência às “empresas que operem na cadeia de valor dos recursos marinhos, energia offshore, navegação, portos e biotecnologia azul, contribuindo para a descarbonização, redução da poluição oceânica e conservação dos ecossistemas marinhos”. A equipa de gestão está à procura de investimentos.

O fundo foi anunciado esta segunda-feira de manhã, em Lisboa, pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e pelo vice-presidente do grupo Banco Europeu de Investimento, Ricardo Mourinho Félix.

Segundo Costa Silva, citado no comunicado, “o primeiro fundo está orientado para o investimento em startups que assentem o seu negócio em soluções inovadoras de deep tech (tecnologia baseada em investigação aprofundada), e que contribuam para um impacto positivo na sustentabilidade do oceano e na ação climática. Este segundo fundo irá apoiar PME portuguesas, nos setores alimentar e do pescado, das energias renováveis e da biotecnologia”, explica.

Para Mourinho Félix, “a economia azul tem potencial para resolver muitos dos desafios globais que enfrentamos hoje, tais como as alterações climáticas, a poluição oceânica e a perda de biodiversidade, e iniciativas como a Portugal Blue são fundamentais para atrair mais capital e criar oportunidades de crescimento económico sustentável, protegendo ao mesmo tempo o ambiente para as gerações futuras".

“O Growth Blue I é um grande feito para Growth Partners Capital, do qual estamos muito orgulhosos. Com este fundo poderemos implementar a nossa estratégia de investimento, apoiando o crescimento rentável das PME, e ao mesmo tempo contribuir para um impacto positivo e mensurável no oceano e consequentemente na sustentabilidade do nosso planeta", disse Miguel Herédia, parceiro deste fundo.

A iniciativa Portugal Blue foi apresentada em outubro de 2020 e é “uma parceria conjunta do Fundo Europeu de Investimento - o braço de capital de risco do Grupo BEI -, o Banco Português de Fomento e o Governo português, através do Fundo Azul” e “centra-se em investimentos na área da economia azul, alinhados com as prioridades da ação climática, bem como com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas”.

O objetivo da iniciativa é"atrair investimentos para projetos da economia azul local, através de fundos de capital de risco e de private equity geridos por equipas sediadas em Portugal".