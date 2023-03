Vendas trimestrais da H&M crescem 12%

As vendas da retalhista sueca H&M aumentaram 12% para as 54,8 mil milhões de coroas suecas (cerca de 4,8 mil milhões de euros ao câmbio atual) no trimestre de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023, em relação ao período homólogo, segundo comunicado divulgado esta quarta-feira pela empresa.

Segundo a H&M, “excluindo a Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, o aumento [das vendas] foi de 16%”.

No total do ano fiscal de 2022, que terminou em novembro, a H&M registou um crescimento de 12% das vendas, para 223,5 mil milhões de coroas suecas (19,7 mil milhões de euros).

Contudo, o lucro anual da H&M caiu 68%, para 3,57 mil milhões de coroas suecas (315 milhões de euros).

Esta quarta-feira também o grupo Inditex, dono da Zara, divulgou os seus resultados: teve um lucro de 4,1 mil milhões de euros no seu ano fiscal de 2022, que terminou no final de janeiro, o que representa um aumento de 27% face ao ano anterior.