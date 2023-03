Lucro anual da dona da Zara cresce 27%, para 4,1 mil milhões de euros

O grupo espanhol Inditex, dono da Zara e outras marcas de vestuário, teve um lucro de 4,1 mil milhões de euros no seu ano fiscal de 2022, que terminou no final de janeiro, o que representa um aumento de 27% face ao ano anterior, segundo comunicado divulgado esta quarta-feira.

As vendas da multinacional espanhola de venda de roupa a retalho aumentaram 17,5%, para 32,6 mil milhões de euros no ano. As vendas online continuaram a crescer e ultrapassaram, inclusivamente, o recorde de 2021 (7,5 mil milhões de euros), atingindo os 7,8 mil milhões de euros.

Por marca, foi mesmo a Zara (marca de roupa e de artigos para a casa) que mais vendeu, com 23,8 mil milhões de euros e um crescimento de 21% (também foi a marca que mais cresceu). A marca mais forte do grupo Inditex tem um grande avanço para a segunda com mais vendas, a Bershka, que registou um total de 2,4 mil milhões de euros em faturação, mais 10% que em 2021.

A nota indica ainda que o conselho de administração vai solicitar aos acionistas da empresa que aprovem um dividendo de 1,2 euros por ação, mais 29% que no ano anterior, composto por um dividendo ordinário de 0,796 euros por ação e um dividendo extraordinário de 0,404 euros. O pagamento deste dividendo irá acontecer em maio e em novembro deste ano.

O grupo divulga ainda os dados de fevereiro até à passada segunda-feira, 13 de março, e excluindo o impacto da atividade na Rússia e Ucrânia ao longo de 2022, indicando que as vendas cresceram 17,5% nesse mês e meio.