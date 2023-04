Oeiras e Porto estão no Top 10 europeu dos pontos de carregamento para carros elétricos

As cidades de Oeiras e do Porto estão entre as cidades europeias com uma maior densidade de pontos de carregamento, de acordo com uma análise do site Clunker Junker, que incidiu sobre cidades de mais de 100 mil habitantes.

A plataforma Clunker Junker, cuja atividade principal é a recolha de veículos em fim de vida para sucata, analisou dados públicos de cidades com mais de 100 mil habitantes, usando a ferramenta OpenStreetMap e a API do Google Maps para calcular a extensão das estradas em cada cidade, e recolhendo os dados dos pontos de carregamento do site plugshare.com.

No que respeita à Europa, a conclusão é que a cidade com maior densidade de pontos de carregamento para veículos elétricos é Genebra, na Suíça, com 114,5 pontos por mil quilómetros, seguindo-se Lausanne (95,4), Paris (74,1) e Zurique (70,2).

Em quinto lugar surge Oeiras, com 68 pontos de carregamento de veículos elétricos por cada mil quilómetros de estradas, vindo depois Monza, Tallinn, Minsk e Salzburgo. O Porto fecha o Top 10 europeu, com uma densidade de 50,4 pontos de carregamento por mil quilómetros de estradas.

À escala global a liderança é de Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, com 225,9 pontos de carregamento por mil quilómetros de estradas.

A ACEA, a associação europeia de fabricantes de automóveis, também analisa regularmente a evolução das infraestruturas de carregamento de veículos elétricos na Europa, e os resultados têm posicionado Portugal como um dos países mais bem servidos dessa rede.

Os últimos números da ACEA, publicados em outubro do ano passado, indicam que Portugal está em quarto lugar na União Europeia, com 24,9 pontos de carregamento por cada 100 quilómetros de estradas, numa tabela liderada pelos Países Baixos (64,3 pontos de carregamento por cada 100 quilómetros), a que se segue o Luxemburgo (57,9) e Alemanha (25,8).