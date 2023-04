Carros elétricos: e a rede aguenta?

As vendas de carros elétricos em Portugal seguem de vento em popa: no primeiro trimestre foram comercializados 9188 automóveis 100% elétricos, mais do dobro do registo no mesmo período do ano passado. Março teve um novo recorde para este tipo de veículos, que representam agora cerca de 16% das vendas de carros no país. Os automóveis 100% elétricos estão ainda longe de uma posição dominante no parque automóvel: serão menos de 100 mil entre os 5,6 milhões de viaturas em circulação. Mas as perspetivas de aceleração da mobilidade elétrica existem. E se se confirmarem trarão vários desafios. Um deles é fiscal: como irá o Estado compensar a perda de receita com os impostos associados aos veículos com motores de combustão? Mas outro, não menos importante, tem que ver com a infraestrutura necessária para suportar esta expansão: irá a rede aguentar?