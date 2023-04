PRR terá 100 milhões de euros para subsidiar baterias e estudar flexibilidade da rede elétrica

A atualização do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que o Governo colocou esta quinta-feira à noite em consulta pública, por um período de 15 dias, contempla uma verba, proveniente do programa REpower EU, no valor de 100 milhões de euros especificamente dedicada à aposta nas baterias e na flexibilidade da rede elétrica.

O documento colocado na consulta pública adianta que estes 100 milhões de euros terão duas finalidades: uma é contratar um estudo de modelação para otimizar a gestão da rede elétrica, contemplando serviços de flexibilidade; outra é subsidiar a instalação de sistemas de armazenamento com baterias.

O documento não esclarece que parte dos 100 milhões de euros irá para o estudo e para os apoios à instalação de baterias.

A aquisição do estudo será operacionalizada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) através de um concurso público dirigido a entidades do sistema científico nacional.

Já os subsídios às baterias serão concedidos por via de um procedimento a lançar pelo Fundo Ambiental, sendo que a concessão dos apoios estará sujeita à avaliação de auxílios de Estado por parte da Comissão Europeia.

Este apoio, explica o Governo, visa promover a instalação de pelo menos 500 megawatts (MW) de potência de armazenamento, e terá como beneficiários as empresas de produção de eletricidade. É uma meta elevada, atendendo que o país tem ainda uma capacidade de armazenamento em baterias residual.

A Eletricidade dos Açores inaugurou em março um sistema de baterias de 15 MW, e em Portugal Continental há alguns projetos fotovoltaicos que contemplam parques de baterias, como são os casos dos empreendimentos que estão a ser promovidos pela Endesa no Pego e pela Prosolia e Iberdrola em Santiago do Cacém.

A rubrica de 100 milhões de euros soma-se a outras introduzidas na atualização do PRR na área da energia, de que é exemplo a disponibilização de 50 milhões de euros para estudos técnicos na área das eólicas no mar.

Em entrevista ao Expresso, a secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Fontoura Gouveia, já havia antecipado que a revisão do PRR contemplaria apoios na área da flexibilidade e das baterias.