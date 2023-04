Baterias: uma visão do futuro ou uma necessidade imediata?

No sistema elétrico do futuro uma fatia dominante da população circulará nos seus veículos elétricos, que funcionarão como pequenas estações móveis de auxílio à rede: em troca de determinados incentivos, os seus proprietários, em vez de carregar as suas baterias na via pública, poderão “descarregar” alguma da energia acumulada, equilibrando alguns pontos da rede elétrica que estejam em “desequilíbrio”. Mas esta visão do futuro não é nova. Tem anos. E até que se concretize ainda passarão mais alguns anos, porque apesar da crescente popularidade dos carros elétricos o país ainda não dotou a rede das condições ótimas de inteligência e flexibilidade. E também porque a literacia energética tem ainda um longo caminho a percorrer.