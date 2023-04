Galp renova administração com seis caras novas e uma delas é a ex-administradora financeira da CGD

A Galp Energia vai renovar a composição do seu conselho de administração, com seis novos rostos entre os 19 membros deste órgão social, de acordo com a proposta apresentada pelo grupo Amorim para a assembleia geral de acionistas.

O conselho de administração continuará a ser presidido por Paula Amorim, e a presidência executiva da Galp permanecerá nas mãos de Filipe Silva, o ex-administrador financeiro da petrolífera, que subiu à liderança após a saída de Andy Brown da liderança executiva.

Mas há novidades. A ex-administradora financeira da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Maria João Carioca, é um dos novos nomes na lista do grupo Amorim para o quadriénio de 2023 a 2026.

Há ainda duas mulheres a entrar na administração da Galp, nomeadamente Fedra Ribeiro (que é presidente executiva da Mobilize, do grupo Renault) e Ana Lúcia Zambelli (com funções executivas na Brookfield Private Equity no Brasil).

Entre os novos nomes no conselho de administração da Galp destaque ainda para Ronald Doesburg (vindo da Shell) e Rodrigo Vilanova e João Marques da Silva (ambos promovidos dentro do grupo Galp).

De saída da administração da Galp estão os atuais executivos Thore Kristiansen e Teresa Abecasis e os não executivos Miguel Athayde Marques, Luís Todo Bom e Edmar de Almeida, a somar a Andy Brown, que já havia abandonado a petrolífera.

Assim, permanecerão em funções nos próximos quatro anos 13 elementos que já estavam na administração da Galp, incluindo o advogado Adolfo Mesquita Nunes, a empresária Cristina Fonseca, entre outros.

Se no conselho de administração do último mandato a Galp contava com cinco mulheres em 19 elementos, a partir deste ano contará com sete elementos femininos nos 19 lugares deste organismo.