A eletricidade está mesmo mais barata. E a sua fatura como vai?

Dentro de alguns dias as famílias que tenham o seu contrato de eletricidade no mercado regulado vão beneficiar de uma descida de cerca de 3% na sua fatura. No mercado livre cada fornecedor vende, o melhor que pode, as suas ofertas, anunciando descontos em cartão de supermercado e poupanças de dois dígitos sobre a tarifa anunciada. O que parecem ser generosas campanhas pode, no entanto, atrair o consumidor para opções onerosas. Em Portugal uma vastíssima maioria de clientes permanece fiel a contratos tradicionais de tarifa fixa, mas, com março a chegar ao fim, os tarifários indexados, possivelmente desconhecidos de milhões de famílias, permanecem, de pedra e cal, como a escolha mais acertada se o objetivo for economizar, em vez de mandar dinheiro pela janela fora.