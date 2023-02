Iberdrola obteve lucro de 4,3 mil milhões de euros em 2022

A Iberdrola encerrou 2022 com um resultado líquido de 4,34 mil milhões de euros, mais 11,7% do que o lucro alcançado no ano anterior, revelou esta quarta-feira a elétrica espanhola em comunicado ao mercado.

Com as receitas a crescer 37,9%, para 53,9 mil milhões de euros, a Iberdrola viu a sua margem bruta avançar 18,4% face a 2021, para 20,2 mil milhões de euros.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), por seu turno, subiu 10,2%, para 13,2 mil milhões de euros. Esta melhoria foi impulsionada pelos negócios da Iberdrola nos Estados Unidos da América e no Brasil, que mais do que compensaram a desaceleração no México e a evolução negativa em Espanha.

De acordo com a apresentação de resultados, o desempenho da Iberdrola melhorou em todas as geografias exceto em Espanha, onde os seus resultados caíram 19%.

Ao longo de 2022 a elétrica espanhola realizou investimentos de 10,73 mil milhões de euros, mais 13% que no ano anterior.

Em Portugal, além da comercialização junto do cliente final, a Iberdrola tem também um negócio de produção de eletricidade, com destaque para o complexo hidroelétrico do Tâmega.

As centrais hídricas de Gouvães, com 880 megawatts (MW), e Daivões, com 118 MW, já estão operacionais. “Prosseguiu-se com os trabalhos do Alto Tâmega, com destaque para a construção do paredão da barragem e o início da montagem dos dois grupos geradores (160 MW)”, explica a Iberdrola na prestação de contas de 2022.

Adicionalmente, a Iberdrola também está a entrar no negócio fotovoltaico em Portugal, tendo posto em operação, no ano passado, uma central solar em Palmela (14 MW), e tendo praticamente concluído a construção de uma outra em Alcochete (com 46 MW).

Além de 86 MW fotovoltaicos já instalados em Portugal, a Iberdrola conta com uma carteira de 92 MW eólicos também em operação no país, a par com a capacidade do complexo hidroelétrico do Tâmega.