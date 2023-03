Jerónimo Martins derrapa e arrasta PSI consigo

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a sessão desta quinta-feira no ‘vermelho’, com uma desvalorização de 0,54%, para 5807,81 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o PSI (que esta semana contou com o regresso da Ibersol), oito terminaram o dia em baixa, nomeadamente três dos cinco ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o PSI): Jerónimo Martins, Galp e BCP.

Foi mesmo a retalhista a liderar as quedas, ao derrapar 4,25%, para 19,82 euros por ação. A queda dá-se no dia a seguir à dona do Pingo Doce ter anunciado que em 2022 os lucros cresceram mais de 27%, para 590 milhões de euros. Já esta quinta-feira o presidente do grupo criticou duramente o ministro da Economia, referindo que “o Estado português foi quem mais beneficiou com a inflação e quem menos fez pelas pessoas”.

Por sua vez, a Galp caiu 1,04% e o BCP 1,54%, para 10,01 e 0,192 euros por ação, respetivamente,

No ‘verde’ ficaram, então, oito cotadas, nomeadamente o grupo EDP. A EDP Renováveis terminou o dia com uma valorização de 0,95%, para 20,1 euros por ação, e a EDP ganhou 0,97%, para 4,801 euros.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também terminaram o dia no ‘vermelho’ (à exceção de Paris). Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, perdeu cerca de 0,2%.