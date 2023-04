IVA zero: supermercados cumprem, mas há dúvidas por esclarecer (Expresso em reportagem de norte a sul)

O Expresso foi às compras de norte a sul do país e confirmou que, na maioria esmagadora dos casos, as alterações foram feitas. Ou seja, a maior parte das superfícies comerciais adotaram o IVA 0% nos 46 produtos indicados pelo Governo.

No entanto, ainda há confusão e dúvidas por esclarecer e também alguma falta de agilidade de processos, nomeadamente em pequenas mercearias, para conseguir acompanhar a mudança de preços nas prateleiras e nas caixas registadoras em tempo útil.

Desde logo, há alguma desinformação por parte dos consumidores que não sabem o que tem IVA zero ou sequer que o IVA zero entrou hoje em vigor. Os próprios funcionários dos supermercados, por vezes, mostraram-se alheios à mudança.

Outra dificuldade sentida, em vários pontos da reportagem feita pelo Expresso, tem a ver com a comparação de preços, devido aos programas de descontos em vigor em algumas superfícies comerciais.

Dia tranquilo nos supermercados

Apesar de tudo foi um dia aparentemente tranquilo nos supermercados. Um dia de compras normal sem aumento da procura nem carrinhos cheios.

Algumas cadeias de distribuição aproveitaram a oportunidade para incentivar as compras. O Continente enviou mensagens aos seus clientes referindo que “a partir de hoje, no Continente, mais de 6000 produtos com IVA zero. Nas lojas foram colocadas referências nas etiquetas dos preços ao facto de aquele ser um produto sem este imposto.