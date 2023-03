“Os custos dos combustíveis estão a baixar e isso tem de se refletir nos preços [dos alimentos]”

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços não se referiu ao tema, mas disse que “se os custos dos combustíveis e da eletricidade estão a baixar isso tem de se refletir nos preços e nós estamos já no terreno, a agir”. Nuno Fazenda disse mesmo que “este não é um governo de austeridade, mas um governo de solidariedade”.

O deputado do PCP lembrou ainda que os lucros das grandes empresas de distribuição cresceram 20% a 30%, quando o rendimento dos agricultores caiu 12% no ano passado. João Dias exigiu medidas ao Governo para ajudar a equilibrar a situação e criticou o facto de ontem ter anunciado a criação de um selo do ‘preço justo’, quando “o Governo só tem um caminho: fixar preços”.

De volta ao tema dos preços especulativos nos alimentos, João Dias, do PCP, garante que “o PS não está preparado para enfrentar as grandes superfícies comerciais”.

Já Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, diz que “as pessoas estão a ser roubadas” pela grande distribuição e, “a pergunta que se coloca é: até quando?” O deputado do BE ridicularizou ainda o discurso oficial do Governo dizendo que “falta comida na mesa das pessoas e o trás um ‘selo’ [do preço justo]”.

João Dias, do PCP conclui: “Um selo? A sério? Senhor secretário de Estado, diga-nos lá o que vai fazer aos produtos com preços especulativos?”

Ficou sem resposta.