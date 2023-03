Como mudou o consumo das famílias portuguesas nas últimas três décadas?

Se comparamos o consumo das famílias portuguesas no ano passado - quando atingiu um novo recorde histórico -, com o registado em 1995, no início da série de dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), chegamos a um aumento de quase 47% em termos reais. Essa é uma das conclusões da análise do Expresso aos dados do INE - a par da queda da taxa de poupança das famílias -, procurando traçar um retrato de como mudou o consumo das famílias no país nas últimas três décadas.

Em 2022, o consumo de bens correntes e serviços alcançou um novo máximo, mas o de bens duradouros está ainda abaixo do pico do ano 2000, enquanto o de bens alimentares caiu pela primeira vez desde o período em que Portugal esteve sob assistência da troika.