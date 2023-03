Supermercados contestam ASAE e garantem não ter aumentado margens de lucro

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) contestou as conclusões da ASAE sobre subida de preços dos alimentos, afirmando que o setor do retalho alimentar não aumentou as margens de comercialização.

Num comunicado em que afirma que a distribuição e o retalho é um setor que "não engana os consumidores", estando sempre "do lado da solução", a APED lamenta que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) tenha produzido um relatório do qual este setor "não tem conhecimento nem foi convidado a dar os seus contributos".

A ASAE anunciou esta quinta-feira que instaurou 51 processos-crime por especulação em fiscalizações a 960 operadores e detetou margens de lucro superiores a 50% na cebola.

Estes dados resultam da última análise desta autoridade à subida dos preços de bens alimentares.

O cabaz alimentar, definido pela ASAE para calcular a evolução dos preços -- que é composto por bens essenciais -, aumentou quase 29% desde 2022 e até fevereiro deste ano para 96,44 euros.

Em comunicado, a APED acentua que o negócio da distribuição alimentar "é um negócio de volume e não de margem" e que "a margem média do setor do retalho alimentar" ronda, em todo o mundo os 2 a 3%, valor "que compara com margens da indústria na ordem dos 15 a 20%".

"O setor do retalho alimentar não aumentou as margens de comercialização e reinventou-se para absorver o acréscimo generalizado dos custos operacionais, evitando que o ónus da inflação em geral para o consumidor fosse muito superior", lê-se no mesmo comunicado.

A APED acentua ainda que a distribuição "está a comprar os produtos cada vez mais caros", já em 2023, aos fornecedores (indústria e produção), indicando que estes aumentos no início da cadeia refletem a subida dos custos dos fatores de produção decorrentes dos aumentos dos preços dos fertilizantes, das rações e de outros custos relevantes.