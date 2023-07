"Criptobanco" com ADN português quase duplicou depósitos em época de crise no setor: o que explica o sucesso?

No último ano, o crescimento da indústria dos criptoativos foi vítima de uma travagem a fundo - e que travagem. A mudança do contexto económico, com taxas de juro em subida acelerada, drenou a liquidez deste mercado e provocou falências de instituições relevantes no setor, como a criptofinanceira Celsius e a plataforma de compra e venda de criptoativos FTX. O ano de 2023 também não começou da melhor forma para as empresas que operam nesta área, com um dos grandes mercados “cripto”, os EUA, a bombardearem incumbentes como a Binance e a Coinbase com processos, investigações, e multas. Nenhum destes porta-aviões foi ao fundo, mas adivinha-se que esta batalha “cripto” seja prolongada. No meio desta turbulência, há uma empresa com ADN português que parece estar a ser uma beneficiária líquida desta confusão: a Anchorage, empresa de custódia de criptoativos fundada por Diogo Mónica e pelo norte-americano Nathan McCauley, viu o montante total de ativos sob custódia aumentar 80% de janeiro a março deste ano em relação ao trimestre imediatamente anterior, segundo números avançados à Bloomberg. Perto de duplicar, portanto, num par de meses.

Em busca de um oásis Diogo Mónica, co-fundador e presidente da Anchorage Digital, escusou-se, em resposta enviada ao Expresso por email, a avançar com números mais concretos relativamente a montantes totais custodiados neste “criptobanco”, dizendo apenas que “desde o início de 2022 mais do que duplicámos o número de ativos digitais passíveis de serem suportados pela plataforma” e que “continuam dedicados a corresponder à procura dos clientes de acesso seguro e protegido aos principais ativos digitais”. Ou seja, a Anchorage dá a possibilidade aos clientes de custodiar mais tipos de criptoativos. “Desde o início de 2022 mais do que duplicámos o número de ativos digitais passíveis de serem suportados pela plataforma”, adianta Diogo Mónica A Anchorage, que tem apenas clientes institucionais (como, elenca, “protocolos “cripto”, gestores de ativos, consultores de investimento registados pela SEC [Securities and Exchange Commission, a reguladora dos mercados de valores mobiliários dos EUA] e fundos de capital de risco”), quer “dar aos maiores nomes institucionais a possibilidade de participar de forma segura na economia dos ativos digitais”, segundo Diogo Mónica. Num setor escaldado pelos recentes escândalos e pelas fortes desvalorizações de 2022 - apesar de ativos digitais emblemáticos, como a Bitcoin, terem apresentado uma recuperação assinalável no primeiro semestre deste ano - a regra é limitar danos e exposição a entidades pouco seguras.



A Anchorage oferece serviços de custódia - grosso modo, de armazenamento de criptoativos - para clientes institucionais, tendo lançado no ano passado um produto que remunera depósitos "cripto". A oferta não é diferente de empresas que foram ao charco no ano passado, como a Celsius, que disponibilizava serviços de custódia e remuneração de depósitos “cripto” através de staking. Então, tendo em conta o historial de uma indústria ainda tão recente, porquê esta confiança na Anchorage?



Segundo os especialistas ouvidos pelo Expresso, o selo de qualidade do Departamento do Tesouro norte-americano - a instituição que tutela um sistema financeiro que é uma bête noire que a criptoindústria quer derrubar - é relevante para esta confiança. A Anchorage é a única empresa do setor “cripto” a ter uma licença bancária, tendo-lhe sido atribuída em 2021 pelo Office of the Comptroller of the Currency (OCC, Departamento da Controladoria da Moeda numa tradução literal, responsável pela supervisão dos bancos nos EUA, um organismo do Tesouro norte-americano). Esta licença vem com obrigações de reporte comuns à supervisão dos bancos tradicionais; e com a exigência de certos rácios de capital e de liquidez. "O mercado está altamente nervoso e a parte mais importante [ o compliance. A Anchorage tem imediatamente a capacidade de aportar confiança aos investidores porque quando um setor se sente atacado, os interlocutores procuram refúgio", considera Rui Sarapicos Rui Serapicos, presidente da Aliança Portuguesa de Blockchain, começa por observar ao Expresso que “sempre que há crise, há beneficiários. A Anchorage não é a única.” Numa altura em que se procura um oásis, esta licença das autoridades norte-americanas parece ser o fator que tranquiliza os grandes clientes. “O mercado está altamente nervoso e a parte mais importante [para os clientes] é o compliance. A Anchorage, sendo um banco que oferece custódia, tem imediatamente a capacidade de aportar confiança aos investidores porque quando um setor se sente atacado, os interlocutores procuram refúgio", constata Rui.