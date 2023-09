CUF sobe lucros para 25,4 milhões de euros no primeiro semestre de 2023

A CUF obteve um lucro consolidado de 25,4 milhões de euros no primeiro semestre de 2023, mais 9,9 milhões de euros do que em período homólogo do ano passado, “o qual tinha sido afetado pela pandemia de Covid-19”, informou esta sexta-feira ao mercado o grupo hospitalar privado.

Segundo o relatório e contas consolidado relativo aos primeiros seis meses de 2023 publicado no portal da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os rendimentos operacionais consolidados atingiram o valor de 377,8 milhões de euros, o que se traduz num aumento homólogo de 20,5%.

“A melhoria dos resultados consolidados da CUF no primeiro semestre de 2023 explica-se pelo crescimento generalizado da sua atividade assistencial, que permitiu incrementar os proveitos operacionais e diluir os custos fixos, e, em simultâneo, por uma gestão rigorosa dos custos operacionais, nomeadamente ao nível dos fornecimentos e serviços externos e das áreas centrais”, explica a empresa na apresentação das contas, acrescentando que “em conjugação com esta melhoria nos resultados, a CUF reforçou o investimento nos seus recursos humanos, com uma valorização significativa da componente salarial” – segundo a companhia a massa salarial expandiu-se 8,9%, em 2023.

É assinalado, contudo, que a atividade da rede CUF “é tipicamente afetada por um efeito de sazonalidade no segundo semestre do ano, dados os períodos de férias de verão e de Natal, pelo que os resultados neste período deverão ser inferiores aos do primeiro semestre”.

Ao nível da atividade assistencial nos primeiros seis meses de 2023 e face ao mesmo semestre do ano passado, registaram-se mais 13,8% de consultas e de cirurgias, 16,4% dos serviços de urgência e 18,4% no internamento.

O grupo – detido em 65,85% pela José de Mello Capital, 4,15% pela Fundação Amélia de Mello e em 30% pela Farminveste (do universo da Associação Nacional das Farmácias) – sublinha que estes resultados estão relacionados com “o crescimento e o investimento na capacidade de resposta da rede CUF em território nacional”.

No primeiro semestre de 2023, a empresa reforçou os sistemas de informação e os equipamentos clínicos e, sobre estes investimentos, destaca a aquisição do segundo robot DaVinci e a abertura da Clínica CUF Leiria, assim como a aquisição do Hospital Internacional dos Açores, que é a única unidade hospitalar privada do arquipélago. Igualmente neste período, a CUF alargou a resposta de hospitalização domiciliária às regiões do Grande Porto e Almada.

O total do investimento efetuado na rede CUF no primeiro semestre de 2023 foi na ordem dos 76 milhões de euros.

Em 2022, a CUF faturou 636 milhões de euros, a que corresponderam incrementos de 8,9% e 28,4% face aos exercícios de 2021 e 2019, respetivamente.