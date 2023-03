Concorrência dá luz verde à CUF para compra de hospital nos Açores

A CUF já teve luz verde da Autoridade da Concorrência para comprar o Hospital Internacional dos Açores (HIA), localizado no município de Lagoa, em São Miguel. O valor do negócio não é revelado. Trata-se da entrada no arquipélago do grupo hospitalar privado, que soma 77 anos no sector da saúde. Inaugurado em março de 2021, o HIA tem mais de 20 especialidades médicas e cirúrgicas, indica a CUF em comunicado.

Na mesma nota de imprensa, o presidente da comissão executiva da CUF, Rui Diniz, indica que “a concretização desta aquisição representa uma importante mais valia para a estratégia de expansão e consolidação da rede CUF”.

A CUF tem vindo a expandir a sua presença em várias regiões do país. No segundo semestre de 2022 abriram o hospital CUF Trindade, na cidade do Porto, e a clínica CUF Montijo. Em 2023, abriu a clínica CUF Leiria e o grupo está também a expandir o hospital de Santarém, com a construção de um novo edifício.

A aposta passa por “estarmos presentes onde e quando as pessoas precisam de nós, com um acompanhamento abrangente em todo o contínuo de cuidados, seja através de uma rede de unidades físicas, da presença, por exemplo, nas casas dos doentes ou através do digital”, disse ao Expresso Rui Diniz, no final de janeiro, por ocasião da inauguração da clínica de Leiria.

O HIA é a primeira unidade hospitalar privada do arquipélago dos Açores e é fruto do investimento de vários acionistas. Custou cerca de 40 milhões de euros e veio colmatar a insuficiência de oferta de cuidados de saúde da população açoriana, que dispunha apenas dos hospitais regionais no Faial, São Miguel e Terceira e de centros de saúde nas restantes ilhas.

Por sua vez, a rede CUF é composta por 24 hospitais e clínicas, localizados em Portugal Continental, a que se soma, agora, a Região Autónoma dos Açores.

A nova unidade hospitalar da CUF tem três pisos, conta com capacidade de mais de 90 camas de internamento, incluindo uma Unidade de Cuidados Intensivos, quatro salas de bloco operatório e mais de 50 gabinetes de consulta, exames e tratamentos.

Disponibiliza, igualmente, Atendimento Permanente, imagiologia, Hospital de Dia Médico, entre outros serviços.