CUF investe oito milhões de euros em clínica na região de Leiria

São mais de oito milhões de euros de investimento e uma nova clínica CUF, desta vez em Leiria, localidade que irá receber, também, um hospital com a insígnia do grupo de saúde privado mais antigo do país.

Trata-se do alargamento da presença da rede CUF a mais um distrito, com uma nova clínica cujas portas abrem amanhã, sexta-feira, dia 27 de janeiro e que integra um projeto mais ambicioso para a aquela zona do país. “Esta é a primeira fase de um projeto que ficará concluído com a abertura do futuro Hospital CUF Leiria”, indica o prestador em comunicado.

A clínica da CUF em Leiria emprega cerca de cem colaboradores, está inserida na Urbanização da Quinta da Malta, numa área superior a 1.300 metros quadrados.

Numa segunda fase, o investimento subirá aos 50 milhões de euros: o Hospital CUF Leiria será construído em parceria com a Mekkin – um grupo multinacional sediado em Leiria – e terá capacidade para dar resposta “a uma área de influência de mais de meio milhão de habitantes da região Centro, cuidados de saúde diferenciados, onde se incluem diversas valências como internamento, bloco operatório e hospital de dia médico e oncológico”, indica a CUF na nota de imprensa, frisando que a unidade hospitalar será “capaz de responder até aos casos mais complexos”.

d.r.

Fonte oficial da CUF indica ao Expresso que a conclusão do hospital está prevista para 2025 e que serão criados mais de 300 postos de trabalho, diretos e indiretos. Ficará, igualmente, localizado na Urbanização da Quinta da Malta e antecipa-se que venha a ocupar cerca de 12 mil metros quadrados.

Por sua vez, a clínica de Leiria vai disponibilizar consultas em mais de 20 especialidades médicas e cirúrgicas, entre as quais medicina geral e familiar, pediatria, ginecologia-obstetrícia, oftalmologia ou cardiologia. A que se somam cuidados de enfermagem, análises clínicas e outros exames complementares de diagnóstico como raio-X, mamografia e ressonância magnética (que estará em funcionamento até ao final do primeiro semestre). Ainda sem data marcada, a clínica de Leiria pretende passar a oferecer a possibilidade dos doentes acederem a consultas de medicina geral e familiar sem terem de fazer marcação.

O presidente da Comissão Executiva da CUF, Rui Diniz, refere ao Expresso que a abertura desta unidade “vem fortalecer a presença da rede CUF na região centro do país, colocando-a ao serviço de cada vez mais portugueses. Desta forma, passam a ser dezasseis os municípios que contam com a presença da nossa rede”. O responsável explica ainda que a nova clínica estará “totalmente integrada com as restantes unidades”.

A CUF tem vindo a expandir a sua presença em várias geografias do país. No segundo semestre de 2022, abriram o Hospital CUF Trindade, na cidade do Porto, e a Clínica CUF Montijo. Em 2023, além da Clínica CUF Leiria, o grupo está também a expandir o hospital de Santarém, com a construção de um novo edifício e aguarda a decisão da Autoridade da Concorrência relativa à aquisição do Hospital Internacional dos Açores que, a concretizar-se, levará ao arquipélago.

Clínicas, hospitais, domicílio e de forma remota

“Fundamentalmente queremos estar presentes onde e quando as pessoas precisam de nós, com um acompanhamento abrangente em todo o contínuo de cuidados, seja através de uma rede de unidades físicas, da presença, por exemplo, nas casas dos doentes ou através do digital”, adianta Rui Diniz, salientando que o objetivo é dar “um acompanhamento de proximidade independentemente do local onde as pessoas se encontram”.

Os cuidados domiciliários da rede CUF já se encontram em seis distritos do país e têm sido criadas novas valências digitais como a teleconsulta e o avaliador de sintomas.

A que se somam os serviços de hospitalização domiciliária, através do qual as unidades do prestador privado acompanham mais de 400 doentes. Trata-se de um projeto pioneiro no sector privado em Portugal, que teve início a meio de 2020, com o arranque de um piloto no Hospital CUF Infante Santo e no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, e que, em 2023, vai ser alargado à região do Grande Porto.

Rui Diniz reforça que a intenção é que a CUF esteja presente “ao longo de todo o contínuo de cuidados de saúde e, assim, garantir uma resposta alargada às várias necessidades da população”.

A CUF conta com 77 anos de experiência em saúde hospitalar, reúne mais de um milhão de clientes através de uma rede de 22 hospitais e clínicas, situados nos seguintes municípios: Lisboa, Porto, Almada, Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra, Torres Vedras, Santarém, Coimbra, Viseu, S. João da Madeira, Matosinhos, Montijo e, agora, também em Leiria.

Ao todo mais de 11 mil pessoas trabalham na CUF e, em 2021, o grupo realizou mais de dois milhões de consultas, mais de 60 mil teleconsultas, mais de um milhão de exames de imagiologia, mais de 280 mil episódios de urgência, 53 mil cirurgias, perto de quatro mil partos, 40 mil sessões de radioterapia e mais de 13 mil sessões de quimioterapia.