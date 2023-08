Há 166 mil portugueses com fortuna superior a um milhão de euros: são 31 mil os novos milionários

Os dados do Global Wealth Report deste ano revelam que os portugueses estão mais ricos do que há dez anos. O relatório, divulgado esta terça-feira, mostra que cada português adulto tinha, em média, 66 mil euros guardados no final do ano passado, quase o dobro do que em 2012.

O número de milionários no País também cresceu: o aumento foi de 23% de 2021 para 2022. Agora, o número de portugueses donos de uma fortuna superior a um milhão de euros chegou aos 166 mil.

São 31 mil novos milionários e, dentro de todo o grupo, o levantamento identificou 108 portugueses com fortunas ultra-elevadas, acima dos 50 milhões de dólares (quase 46 milhões de euros). E nove deles possuem fortunas que superam 500 milhões de dólares (458 milhões de euros).

Atualmente, cerca de dois terços dos portugueses tem um património inferior a 100 mil dólares, o que representa cerca de 94 mil euros.

Mesmo com esse crescimento, Portugal ainda representa muito pouco no quadro da riqueza global: segundo dados do UBS, a riqueza gerada em Portugal equivale a apenas 0,3% da riqueza mundial.