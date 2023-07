PIB português foi dos que mais cresceram na UE no segundo trimestre face a 2022 (mas fica muito pior na comparação com o primeiro trimestre)

A economia portuguesa abrandou no segundo trimestre deste ano e ficou abaixo das expetativas dos economistas mas, ainda assim, foi uma das que mais cresceu na União Europeia (UE) em relação ao mesmo período do ano passado. É isso que indica a análise aos dados do Eurostat, publicados esta segunda-feira. Já na comparação com o primeiro trimestre deste ano ano - onde a economia portuguesa tinha surpreendido pela positiva - o retrato é bem menos favorável. O Produto Interno Bruto (PIB) português estagnou, colocando o país na sétima posição entre os 12 Estados-membros da UE com dados já disponíveis. Ainda assim, a economia portuguesa evitou uma contração.