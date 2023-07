Autoeuropa lança T-Roc híbrido em 2026 e prepara-se para produzir um modelo elétrico

A fábrica da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, tem em curso um investimento de €600 milhões para preparar a fábrica para duas novas etapas. A primeira vai traduzir-se na adaptação do atual modelo ali produzido, o T-Roc, para uma versão híbrida, que deverá chegar ao mercado em 2026. Em junho, o diretor-geral Thomas Gunther avançava ao “Público” que a fábrica iria produzir um híbrido ainda sem revelar qual o modelo.

A segunda etapa, tem a ver com a meta seguinte, que irá deixar a fábrica de Palmela apta para a produção de um carro 100% elétrico, embora ainda não se saiba se isso será feito com o T-Roc. No entanto, segundo o Expresso apurou, poderá ser para um modelo totalmente novo, feito de raiz pelo grupo automóvel alemão.