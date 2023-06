Secretário de Estado garante que houve “zero pressão” da banca para alterações aos Certificados de Aforro

O Governo garante que não está a ceder a qualquer pressão da banca ao mudar as regras para novos investidores que queiram subscrever Certificados de Aforro. A série E de Certificados de Aforro, com uma taxa bruta de 3,5% , foi suspensa esta sexta-feira e será substituída pela série F, cuja taxa bruta descerá para os 2,5% .

Sem responder sobre quanto irá poupar o governo com esta medida, João Nuno Mendes lembrou que o crescimento dos produtos certificados representou um “grande esforço por parte do Estado” .

O secretário de Estado garantiu aos jornalistas que não está em causa nenhuma proteção da banca. “Existe zero de cedência e não houve pressão da banca” para a mudança que entrará em vigor na próxima segunda-feira.

Acrescentou que, se no final de 2022, em termos de juros, o Estado suportava cerca de 5 mil milhões de euros nestes certificados, neste momento o valor escalou para mais de 8 mil milhões de euros .

“O Orçamento do Estado, que remunera os Certificados de Aforro, tem de responder a todos os contribuintes e não só aos aforradores. Há que ter um determinado equilíbrio”, disse João Nuno Mendes em conferência de imprensa marcada para a tarde deste sábado.

Perante críticas de várias entidades e partidos políticos da oposição, o secretário de Estado das Finanças justifica a mudança com a exigência de uma “correta gestão planeada da dívida pública” perante uma “extraordinária procura” deste produto financeiro por parte dos portugueses .

“É muito difícil que um economista reputado venha dizer algo diferente daquilo que o governo está a fazer”

Depois de a DECO ter afirmado tratar-se de um “sinal negativo ao incentivo à poupança das famílias, que ronda os 6,1% e está a um dos níveis mais baixos deste século”, foi o PCP que discordou publicamente desta opção do governo.

Na voz do deputado Duarte Alves, em declarações à Antena 1, este é “um favor à banca” porque, por falta de concorrência, permite aos bancos manter “altas taxas de juro para quem tem crédito habitação e juros muito baixos para quem tem depósitos a prazo”. O partido já pediu para ouvir o secretário de Estado das Finanças no Parlamento com caráter de urgência.

Por seu turno, Marcelo Reblo de Sousa já lançou um repto à banca para subir as taxas de juro dos depósitos a prazo.

Em Santarém, durante uma visita à Feira Nacional da Agricultura, o Presidente da República acusou a banca estar a “recuperar do passado e precaver-se para o futuro”, ao manter baixos os juros dos depósitos a prazo. Disse que tem de “fazer um esforçozinho para tornar mais atraente a situação dos depósitos a prazo para os portugueses”.

O secretário de Estado das Finanças aplaude o “apelo importante” de Marcelo Rebelo de Sousa, chamando a atenção para a descrepância dos juros oferecidos pelos bancos portugueses face à média na zona euroa – 2,11%. “Este referencial deveria incentivar a banca portuguesa a corrigir para estes valores”, sublinhou.

Contra as críticas negativas feitas ao governo, defende-se com o aval de alguns economistas, que continuam a assegurar uma opção mais atraente do que os depósitos a prazo nos bancos. “É muito difícil que um economista reputado venha dizer algo diferente daquilo que o governo está a fazer”.