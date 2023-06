Mudanças nos Certificados de Aforro: "A banca tem de fazer um esforçozinho", diz Marcelo

O Ministério das Finanças informou esta sexta-feira que a série F substitui a série E já a partir da próxima segunda-feira. A substituição acontece depois da grande procura por parte dos portugueses aos Certificados de Aforro. O Presidente da República entende que a banca deve refletir sobre as taxas de juro que está a aplicar nos depósitos a prazo.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou um apelo à banca ao final da manhã, em Santarém. O chefe de estado pediu aos bancos que façam um "esforçozinho" para aumentarem as taxas de devolução de depósitos aos portugueses.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinha o grande investimento neste tipo de aplicação como um sinal de que "os portugueses acham que a banca está a pagar pouco".

O ministério diz que a Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) da nova série F, considerando os prémios de permanência, "é muito semelhante" à rentabilidade obtida atualmente com Obrigações do Tesouro para o mesmo prazo de 15 anos.

"A taxa base da nova série F no seu lançamento será de 2,5%. A estrutura de prémios de permanência crescentes começa em 0,25% entre o 2º e o 5º anos e permite atingir 1,75% adicionais à taxa base nos últimos 2 anos do prazo máximo de subscrição", adianta.

Os certificados de aforro têm sido “apetecíveis” para os portugueses, pois são uma forma de poupança fiável e com taxas atrativas.

No primeiro trimestre, as famílias portuguesas aplicaram mais de 9 mil milhões de euros em certificados de aforro . O que significa que os depósitos nos bancos tendem a abrandar e isso traduz-se em perdas. De acordo com os dados de março, os bancos perderam 3 mil milhões de euros devido à corrida aos certificados de aforro.

A suspensão ocorre numa altura em que o juro pago por este instrumento de dívida do retalho, fixado no máximo de 3,5%, ultrapassava a média de juros pagos pelos produtos de poupança do setor bancário português, de 1,01% em março.

A marcada fuga de depósitos do setor bancário para este instrumento de dívida do Estado fez com que o stock de Certificados de Aforro alcançasse um montante total recorde de 30,3 mil milhões de euros. Só no primeiro quadrimestre de 2023 foram investidos 10,7 mil milhões de euros neste instrumento de dívida.

A migração para os Certificados de Aforro acarretou uma fuga de depósitos da banca. O ministro das Finanças já tinha, no entanto, avisado que podiam vir aí alterações.