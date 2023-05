Roménia cresce mais e ultrapassa Portugal no PIB per capita já este ano

A confirmarem-se as previsões da primavera divulgadas esta segunda-feira pela Comissão Europeia, Portugal poderá ser ultrapassado pela Roménia já em 2023 no ranking de desenvolvimento económico dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE).

Em novembro passado, por ocasião das previsões de outono, o Expresso noticiara a possibilidade de tal ocorrer em 2024.

Em causa está o indicador do PIB per capita, mas expresso em paridades de poder de compra para eliminar as diferenças de níveis de preços entre países e comparar a riqueza que cada um deles consegue criar por habitante.

Em 2023, a Comissão Europeia prevê que a economia portuguesa deverá crescer 2,4% (mais do que duplicando a previsão feita em fevereiro), contra 3,2% na Roménia. Quanto ao PIB per capita, o romeno deverá convergir de 77,1% para 79,2% da média europeia e o português de 77,2% para 78,6%.

Em 2022, não obstante a recuperação económica, Portugal ficou em 21.º neste ranking do PIB per capita, logo atrás da Polónia e da Hungria, mas ainda ligeiramente à frente da Roménia.

Em 2023 - devido à queda da Polónia e da Hungria - Portugal deverá ascender ao 20.º lugar. Mas a Roménia saltará para o 19.º lugar deste ranking de desenvolvimento económico, ultrapassando Portugal.

Para comparação, no ano 2000, Portugal ocupava a 15.ª posição, com um PIB per capita equivalente a 85,3% da média europeia. A Roménia, ainda fora da UE, era o último da tabela, com um PIB per capita equivalente a somente 26,4% da média europeia.

Os romenos aderiram à UE em 2007, já os portugueses somavam duas décadas e três quadros de apoios comunitários para impulsionar a convergência.

Para a evolução deste indicador na Roménia, tem contribuído o maior crescimento económico, mas também a perda da população naquele país. Ao contrário de Portugal, a Roménia também mantém a autonomia cambial por não ter aderido ao euro.

Bruxelas costuma usar este indicador do PIB per capita para repartir os fundos europeus em função do nível de desenvolvimento das regiões europeias face à média da UE. Mas convém alertar para as constantes revisões devido às margens de erro estatísticas associadas.

Em 2024, Portugal deverá crescer 1,8% contra 3,5% na Roménia. O PIB per capita português deverá manter-se nos 78,6% da média europeia. Já a Roménia convergirá para 80,9%, a Polónia para 79,5% e a Hungria para 79,1%.

Caso seja novamente ultrapassado pela Polónia e pela Hungria, Portugal arrisca-se, então, a cair para a 22.ª posição no ranking de desenvolvimento europeu já em 2024.

Então, só Letónia, Croácia, Grécia, Eslováquia e Bulgária restarão atrás de Portugal.

Comparando os anos de 2019 e de 2023, Portugal, entre altos e baixos, terá convergido zero pontos com a média europeia. Já a Roménia convergiu quase 10 pontos e Polónia e Hungria cinco pontos.