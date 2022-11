Roménia ultrapassa Portugal no PIB per capita em 2024

A confirmarem-se as mais recentes previsões de outono da Comissão Europeia, 2024 ficará para a história como o ano em que a Roménia — outrora o mais pobre dos atuais 27 Estados-membros — ultrapassará Portugal no ranking de desenvolvimento económico da União Europeia (UE).

Os romenos deverão ascender ao 19º lugar deste ranking, com o PIB per capita a convergir para 79% da média europeia. Os portugueses voltarão a cair, para 20º lugar, com um PIB per capita equivalente a 78,8% da média europeia. E com húngaros e polacos no seu encalço.