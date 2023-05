Surpresas económicas no primeiro trimestre: Indonésia cresce mais do que a China... e Taiwan afunda-se mais do que a Rússia

O primeiro trimestre do ano trouxe algumas surpresas no crescimento das grandes economias do mundo. A China acelerou o crescimento, depois da descontinuação da política de covid-zero, mas, na Ásia, a Indonésia cresceu mais. A recessão continuou a bater à porta da Rússia e de Taiwan, mas a ilha do Pacífico, um baluarte da tecnologia mundial, afundou-se mais nos primeiros três meses do ano. A zona euro e os Estados Unidos encontram-se a meio da tabela, com o ritmo de crescimento pouco acima de 1%..

O Expresso realizou um levantamento da evolução do Produto Interno Bruto (PIB) nas 30 maiores economias do mundo que já publicaram as primeiras estimativas para o primeiro trimestre do ano. Algumas grandes economias ainda não publicaram essas previsões, o que excluiu deste levantamento Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Índia, Japão, Turquia e Suíça. As economias da zona euro e da União Europeia são consideradas no seu conjunto.