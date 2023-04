Portugal liderou crescimento económico na Europa no primeiro trimestre

O crescimento da economia portuguesa no primeiro trimestre deste ano surpreendeu pela positiva, superou a média da zona euro e da União Europeia (UE), e foi mesmo um dos mais elevados entre os países da UE para os quais já há dados disponíveis. Os números publicados esta sexta-feira pelo Eurostat mostram que a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) português foi a terceira maior em termos homólogos, sendo mesmo a mais elevada em cadeia, ou seja, na comparação com os três meses anteriores.