Crescimento da zona euro ultrapassa o dos Estados Unidos, com Portugal a ter uma das maiores expansões na Europa

A economia da zona euro e do conjunto da União Europeia cresceu mais do que os Estados Unidos no primeiro trimestre de 2023, em termos homólogos, segundo a estimativa rápida publicada esta sexta-feira pelo Eurostat, o organismo de estatística da União Europeia. Entre janeiro e março deste ano, o espaço da moeda única europeia cresceu 1,3% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a economia norte-americana se ficou por 1,1%. E o crescimento da economia portuguesa, em particular, bateu o da UE, com o Instituto Nacional de Estatística a apontar um crescimento de 2,5% em termos homólogos. A União Europeia cresceu ao mesmo ritmo que a zona euro. A China lidera o crescimento entre as grandes potências económicas que já publicaram as estimativas para o primeiro trimestre deste ano.

Desaceleração nos EUA foi muito maior do que na zona euro A queda do ritmo de crescimento na economia da zona euro foi muito inferior à que se registou nos Estados Unidos ao longo dos últimos seis meses. O crescimento na zona euro abrandou de 1,8% no quarto trimestre de 2022 para 1,3% nos primeiros três meses de 2023, enquanto nos EUA a desaceleração foi ainda mais acentuada, com a taxa de crescimento a cair para menos de metade, de 2,6% para 1,1% no mesmo período. O desempenho da zona euro continua a ser marcado pelo andamento da economia alemã, que cresceu pouco acima da linha de água nos últimos dois trimestres: 0,2% nos últimos três meses do ano passado e 0,2% nos primeiros três meses deste ano, de acordo com as estimativas publicadas pelo Destatis, o organismo federal de estatísticas esta sexta-feira. A economia germânica escapou a ume recessão, mas está praticamente em estagnação. Entre as economias com melhor desempenho na zona euro entre janeiro e março deste ano contam-se a Espanha (3,8%), Irlanda (2,6%) e Portugal (2,5%).