Governo confirma nomeação de Ana Sofia Rodrigues para a administração da Autoridade da Concorrência

O Governo aprovou esta quinta-feira, 20 de abril, em Conselho de Ministros a nomeação da economista Ana Sofia Rodrigues como vogal da Autoridade da Concorrência (AdC), parte da nova administração liderada por Nuno Cunha Rodrigues.

“Foi aprovada a resolução que designa Ana Sofia Domingues Rodrigues como vogal da Autoridade da Concorrência, conforme parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública [CRESAP]”, pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Ana Sofia Rodrigues é economista-chefe da AdC desde 2013, diretora do Gabinete de Estudos e Acompanhamento de Mercados da AdC desde 2015, e é quadro do regulador desde 2006, de acordo com o currículo constante na rede social LinkedIn. É doutorada em Economia pela Universidade de York, no Reino Unido.

Esta nomeação do ministro da Economia, António Costa Silva, para a administração da AdC - o culminar de um processo que envolveu a audição do nome proposto no Parlamento e a avaliação da CRESAP, que deu a sua aprovação ao nome - permite substituir um dos membros, Maria João Melícias, cujo mandato já tinha terminado em 2019.