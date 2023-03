Imobiliário: interior com menos de 10% dos vistos gold

Os concelhos do interior do país atraíram apenas 106 Autorizações de Residência para Investimento (ARI), conhecidas por vistos gold, em 2022, uma percentagem inferior a 10% do total das 1281 concedidas no conjunto do país, sobretudo em Lisboa, Porto e Cascais.

Embora a partir de 1 de janeiro de 2022 tenham sido introduzidas alterações ao regime dos vistos gold, através do Decreto-Lei nº 14/2021, de 12 de fevereiro — que se destinavam a incentivar a sua promoção e o investimento imobiliário nos concelhos do interior do país, em detrimento dos concelhos do litoral —, de acordo como os dados fornecidos ao Expresso pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no último ano foram emitidos apenas 106 ARI, que dizem respeito a 21 concelhos do interior e da Região Autónoma da Madeira. Estes números comparam com os de 2021, em que o interior recebeu 73 atribuições de ARI, um aumento de cerca de 30%.