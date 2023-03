Desvalorização deslizante do escudo: a ideia que veio do MIT para relançar a economia portuguesa

A política económica em Portugal na década de 70, após a Revolução de Abril, contou com uma assessoria de luxo: economistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos. E há um nome incontornável nesta relação de Portugal com o MIT, José Silva Lopes. O ministro das Finanças dos II e III Governos Provisórios e governador do Banco de Portugal entre 1975 e 1980 tinha contactos na famosa universidade norte-americana, nomeadamente com o professor Richard ­Eckaus — anos mais tarde galardoado pelo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva com a Grã-Cruz do Infante D. Henrique —, que trouxe várias equipas de economistas do MIT a Portugal.

No início de 1977, já com Silva Lopes no Banco de Portugal, uma crise da balança de pagamentos obriga a uma desvalorização do escudo em 15%. Contudo, “a situação continuou a piorar. E no verão de 1977 estávamos numa situação extremamente difícil”, recorda Silva Lopes no livro “Memórias de Economistas”, revelando que “chegámos a ter reservas que davam para pagar só um dia de défice”.