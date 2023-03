Da valorização do escudo ao controlo de preços: as 15 medidas do plano anti-inflação de Cavaco Silva em 1980

A inflação em Portugal atingiu no ano passado valores que não eram vistos no país há décadas, com uma média anual de 7,8%. Mas, para quem viveu em Portugal na segunda metade dos anos 70 e início dos anos 80 do século passado, este valor é até modesto. Basta notar que entre 1977 e 1979 a inflação no país situou-se sempre acima dos 20%.

Foi esse o contexto, amplificado por um novo choque petrolífero a assolar a economia mundial, em que o Governo de Francisco Sá Carneiro - com Aníbal Cavaco Silva como ministro das Finanças - elegeu, em 1980, o combate à inflação como uma das principais prioridades da sua política económica.

Na noite de 9 de fevereiro desse ano, pouco mais de um mês depois de o Executivo ter tomado posse, Cavaco Silva fez uma comunicação ao país através da emissão da RTP - na época, canal único - apresentando as 15 medidas do pacote anti-inflação do Governo, aprovado nesse mesmo dia em conselho de ministros. E que iam desde a revalorização do escudo, até ao controlo de preços de bens essenciais e de consumo generalizado, passando por medidas na área laboral, nomeadamente para conter a subida dos salários.

O Expresso recorda-lhe as 15 medidas apresentadas por Cavaco Silva na noite de 9 de fevereiro de 1980, para travar a inflação.