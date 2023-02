Assinantes de serviços de telecomunicações em pacote cresceram 3,6% em 2022

O número de subscritores de pacotes de serviços de telecomunicações cresceu 3,6% em 2022 para os 4,6 milhões, num aumento de 158 mil assinantes face ao ano anterior, anunciou esta sexta-feira, 24 de fevereiro, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom). As receitas totais cresceram, por sua vez, 4,3% para os 1867 milhões de euros em 2022.

O número de assinantes destes serviços, cujo crescimento foi a um ritmo superior ao de 2021, à época de 3,4%, deveu-se aos pacotes 4/5P, com quatro ou cinco serviços de telecomunicações associados a uma só mensalidade.

“As ofertas 4/5P foram as mais utilizadas, contando com 2,4 milhões de subscritores (53,6% do total de subscritores de ofertas em pacote), seguindo-se as ofertas 3P, com 1,7 milhões de subscritores (37,3%)”, contabiliza a Anacom. Desde o final de 2019 que o número de subscritores de pacotes 4/5P não crescia tanto: em 2022, o aumento percentual foi de 7,9%.

Entretanto, “as ofertas 3P registaram um decréscimo (-0,8%), contrariando o crescimento registado em 2020 e 2021”, segundo a Anacom.

No que toca a “ofertas isoladas, single play ou 1P, que se caracterizam por não serem comercializadas em pacote”, estas “representaram 70,5% dos acessos móveis e 15,4% dos acessos fixos”.

No que concerne a receitas dos serviços em pacote, estas alcançaram os 1867 milhões de euros, mais 4,3% face a 2021. O valor configura mais de metade, 50,4%, do total das receitas das operadoras no mercado de retalho. As ofertas 4/5P representaram 65,3% das receitas em pacote e 33% das receitas das operadoras no mercado do retalho.

As operadoras viram a receita média mensal por subscritor de pacote aumentar 0,7% em 2022 para os 34,8 euros sem IVA; e a receita média mensal das ofertas 4/5P crescer 0,4% para os 43,19 euros. Nas ofertas 3P, a receita média caiu 0,9% para os 27,43 euros por subscritor.

Por prestador, a Meo, da Altice, foi a operadora que fechou 2022 com mais quota nos serviços em pacote, com 41,1%. Seguiram-se a NOS, com 35,5%; a Vodafone, com 20,3%; e a Nowo, com uma quota de 2,9%.

“Face ao ano anterior, a Vodafone e a Meo aumentaram a sua quota de subscritores (+0,4 pontos percentuais e +0,3 pontos percentuais, respetivamente), enquanto as quotas do grupo NOS (-0,4 pontos percentuais) e da Nowo (-0,3 pontos percentuais) diminuíram”, esclarece a Anacom, que acrescenta que “em termos líquidos, a Nowo foi o único dos prestadores referidos a diminuir o número de subscritores de pacotes.”